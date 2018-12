La Gazzetta dello Sport verso Juventus-Inter: "Fenomenale"

© foto di Ospite

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con Juventus-Inter che si giocherà stasera all'Allianz Stadium: "Fenomenale". Scontro stellare: Icardi e compagni contro i marziani guidati da Cristiano Ronaldo. Ultima occasione per i nerazzurri per non far scappare definitivamente la squadra di Allegri. Anche il Napoli sarà spettatore interessato.