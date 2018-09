La Gazzetta dello Sport verso Samp-Inter: "Icardi lasci o raddoppi?"

© foto di Pietro Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con Sampdoria-Inter titolando: "Icardi lasci o raddoppi?". Dopo la rete capolavoro in Champions contro il Tottenham, l'argentino prova a sbloccarsi anche in campionato. Spalletti, che non può sbagliare, ha dichiarato: "Per essere un campione deve giocare tutta la partita al servizio della squadra".