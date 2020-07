La Gazzetta dello Sport : "Vicenza, è Meggiorini il primo colpo. E rinnova Cinelli"

Fresco di promozione in Serie B, il Vicenza è quest'oggi tema per la La Gazzetta dello Sport : "Vicenza, è Meggiorini il primo colpo. E rinnova Cinelli". Più nel dettaglio: "Arriva in attacco il primo acquisto del Vicenza per la B: è Riccardo Meggiorini, 34 anni, ultime 6 stagioni al Chievo, 8 gol quest’anno. Per lui accordo annuale con opzione di rinnovo. Ritrova il tecnico Di Carlo, che l’ha fortemente voluto. Ufficiale il rinnovo fino al 2022 del centrocampista Cinelli".