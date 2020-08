La Gazzetta dello Sport: "Vidal in saldo, l'Inter ci pensa ancora"

vedi letture

"Vidal in saldo, l'Inter ci pensa ancora" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. Vertice Conte-dirigenza: oltre a Tonali un altro colpo a centrocampo. l sogno è Kanté, che Lampard considera in uscita, obiettivo costoso e agganciabile solo in caso di una cessione top. Riprende quota Arturo Vidal, in uscita dal Barcellona: riallacciati i contatti.