"Vidal-Barça avanti. Valverde fa muro: 'Resta' ma l'Inter è sicura di prenderlo": così, di spalla in prima pagina La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi. La trattativa tra il cileno e l'Inter prosegue, Antonio Conte lo attende in nerazzurro a metà gennaio ma nel frattempo il Barcellona prova a blindarlo.