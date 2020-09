La Gazzetta dello Sport: "Vidal, perché è l'oro dell'Inter"

"Vidal, perché è l'oro dell'Inter", si legge in taglio basso su La Gazzetta dello Sport, a proposito del cileno futuro centrocampista nerazzurro, che a breve dovrebbe sbarcare in Italia e sostenere le visite con il club nerazzurro, prima di mettersi a disposizione di Antonio Conte. Il "contiano" di ferro, con oltre 10000 minuti giocati nei tre anni di Juve sotto la guida del tecnico che ritroverà all'Inter. Numeri top in fase difensiva ma anche in zona d'attacco, e con una sintonia con il tecnico che può fare la differenza.