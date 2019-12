Anche l'Inter pensa al calciomercato di gennaio. Nel mirino c'è Arturo Vidal: "Vidal, sì a Conte. Tocca all'Inter. E al Barcellona piace Sensi..." scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Operazioni di mercato sull'asse Inter-Barça: il club interista punta il cileno per consegnare a Conte un rinforzo importante in mediana. I catalani pensano a Sensi, che dovrà essere riscattato a giugno dal Sassuolo.