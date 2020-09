La Gazzetta dello Sport: "Vidal, via libera dalla Spagna. L'Inter lo vuole per il raduno"

vedi letture

"Vidal, via libera dalla Spagna. L'Inter lo vuole per il raduno" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina quest'oggi. Il centrocampista cileno lascerà il Barcellona e tratta la risoluzione. Inter in pole per il suo acquisto, chiusura possibile già in settimana. Poi Arturo sarà pronto per riabbracciare Antonio Conte: in tempo per il raduno?