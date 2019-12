La Gazzetta dello Sport: "Vola CR7, vola"

"Vola CR7, vola", è il titolo in taglio alto su La Gazzetta dello Sport dedicato all'anticipo della diciassettesima giornata di Serie A, nel quale la Juventus si è imposta per 2 a 1 sulla Sampdoria a Marassi. Bianconeri che passano in vantaggio con un eurogol di Paulo Dybala, poi il pareggio di Gianluca Caprari che batte Buffon nel giorno in cui eguaglia il record di presenze di Paolo Maldini. Sul finire di primo tempo la rete spettacolare di Cristiano Ronaldo: terzo tempo e palla colpita di testa a 256cm d'altezza.