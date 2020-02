vedi letture

La Gazzetta dello Sport: "Volatona scudetto"

Taglio alto de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedicato alla lotta per lo scudetto, con Juventus, Lazio ed Inter che hanno iniziato la lunga volata per aggiudicarsi il titolo. Dalla parte della Juventus c'è il calendario, con entrambi gli scontri diretti in casa all'Allianz Stadium, mentre la Lazio vola sulle ali dell'entusiasmo oltre che sul gioco spumeggiante, sperando in una "magia Leicester". Poi l'Inter che punta forte sull'effetto Eriksen, l'ultimo colpo del mercato invernale.