La Gazzetta dello Sport: "Volete Lautaro? Dateci Griezmann"

Lo scambio - "Volete Lautaro? Dateci Griezmann" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina quest'oggi. Pazza idea Inter sul mercato, una provocazione al Barça che non smette di corteggiare Lautaro Martinez. Il club blaugrana non molla l'argentino e allora i nerazzurri mettono sul tavolo una suggestiva ipotesi: lo scambio con il francese, ex attaccante dell'Atletico Madrid.