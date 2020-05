La Gazzetta dello Sport: "Werner: il piano dell'Inter per anticipare Klopp"

"Werner: il piano dell'Inter per anticipare Klopp" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina, quest'oggi. I nerazzurri sull'attaccante del Lipsia: c'è il Liverpool ma l'Inter vuole anticipare i Reds che per ora non possono affondare il colpo. Si apre una possibilità per Marotta: i 50-60 milioni di euro della clausola sono abbordabili. Timo adatto al gioco di Conte, vuole essere protagonista.