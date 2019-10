La Gazzetta dello Sport: "Zaniolo e Tonali, Italia ancora più giovane"

© foto di stefano tedeschi

Stasera a Vaduz contro il Liechtenstein il commissario tecnico Mancini proverà alcune novità tra le fila degli Azzurri già qualificati ad Euro2020. Il CT deve assegnare gli ultimi 5/6 posti in vista della competizione continentale e le prossime gare saranno occasione per alcuni esperimenti, specie tra i giovani. Così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola in taglio alto: "Zaniolo e Tonali, Italia ancora più giovane". I due giovani di Roma e Brescia avranno questa sera un'importante opportunità per mettersi in mostra.