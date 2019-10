La Gazzetta dello Sport: "Zhang al mercato, Inter a casa Balo"

"Zhang al mercato, Inter a casa Balo": così La Gazzetta dello Sport nel suo taglio alto. Stasera via al turno infrasettimanale valido per la decima giornata, i nerazzurri faranno visita al Brescia alle 21 (alle 19 Parma-Verona). Occasione sorpasso al Rigamonti: i nerazzurri sfidano il grande ex per provare a vincere, andando in testa per una notte. Ieri l'Assemblea dei soci. Il club: "Aiuteremo Conte". Si parla anche di mercato: Icardi incanta a Parigi, c'è aria di riscatto per 70 milioni. Marotta gongola. Intanto buone notizie sullo stadio per Inter e Milan: "Il Comune dice sì al nuovo stadio ma il Meazza resta".