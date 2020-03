La Gazzetta dello Sport: "Zhang non molla"

"Zhang non molla", titola La Gazzetta dello Sport, che, in taglio lato di prima pagina, un'intervista esclusiva al presidente nerazzurro Zhang, che non molla la presa di posizione dell'altro giorno, quando ha attaccato duramente la Lega Calcio. "Non si giocherella con il calendario. La salute viene prima di tutto. Non è un gioco o uno scherzo, non possiamo rischiare che le persone si affollino in uno stadio. Qualcuno invece non sta prendendo le massime precauzioni, o almeno non lo sta facendo".