© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanti gli ex fra Parma e Sassuolo, come spiega La Gazzetta di Modena oggi in edicola. "Oltre a Gazzola e Munari, nutrita pattuglia di ex nei quadri tecnici: da Tarozzi a Morellini, passand per Bartoli e Piccioni", si legge.