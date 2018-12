La Gazzetta di Modena titola: "Il Sassuolo non passa con l'Udinese"

© foto di Ospite

La Gazzetta di Modena di questa mattina, a proposito dei neroverdi titola in prima pagina: "Il Sassuolo non passa con l'Udinese". La squadra di De Zerbi non va oltre allo 0-0 con la squadra di Nicola. La prossima sfida sarà contro la Fiorentina in casa, uno scontro diretto se si guarda alla classifica.