La Gazzetta di Modena titola: "Il Sassuolo scatenato"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta di Modena di questa mattina esulta in prima pagina per l'ennesima vittoria dei neroverdi: "Il Sassuolo scatenato. Domina e trionfa nel derby con la SPAL". Una rete di Adjapong e il ritorno in gol di Alessandro Matri, hanno permesso a De Zerbi di mantenere la scia delle big in testa alla classifica con un'altra prova maiuscola della sua squadra.