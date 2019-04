© foto di stefano tedeschi

Nel posticipo tra Fiorentina e Sassuolo, i neroverdi di Roberto De Zerbi si sono imposti per 1 a 0 grazie ad una rete di Domenico Berardi arrivata sul finire del primo tempo, così La Gazzetta di Modena titola: "Il Sassuolo vince a Firenze con Berardi". I neroverdi grazie a questo successo salgono a quota 41 punti in classifica, scavalcando proprio i viola di Vincenzo Montella e portandosi in decima posizione. Prosegue invece il momento negativo della Fiorentina, che non vince in campionato dallo scorso 17 febbraio.