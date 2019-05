La Gazzetta di Parma: "Adesso la classifica fa paura"

© foto di stefano tedeschi

Ieri sera per il Parma è arrivata una pesante sconfitta nel derby emiliano contro il Bologna, ed ora i crociati sono solo a +3 sull'Empoli terzultimo. La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola così: "Parma travolto. Ora la classifica fa paura". A spaventare è soprattutto l'atteggiamento mostrato in campo sin dai primi minuti, con una sola conclusione nello specchio della porta rossoblu nell'arco di tutta la partita. Ai crociati bastano tre punti, in virtù dello scontro diretto favorevole contro l'Empoli, ma domenica al Tardini arriva una Fiorentina non ancora salva.