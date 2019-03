© foto di Pietro Lazzerini

La Gazzetta di Parma di questa mattina apre in prima pagina con la partita di questa sera: "I Ducali provano a ripartire da Empoli". La squadra di D'Aversa deve riprendersi dopo un periodo sotto tono e soprattutto dopo i 4 gol subiti in casa contro il Napoli. La sfida gli azzurri è l'occasione giusta per tornare a fare punti.