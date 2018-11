© foto di Lazzerini

La Gazzetta di Parma in edicola questa mattina scrive in prima pagina del rinnovo del ds Daniele Faggiano, ufficializzato ieri dal club ducale. "Faggiano resterà a Parma fino al 2020", il titolo del quotidiano in edicola che sottolinea il buon lavoro svolto dal dirigente emiliano.