La Gazzetta di Parma: "Questa squadra è solo da elogiare"

© foto di stefano tedeschi

"Questo Parma è solo da elogiare, perché la salvezza è una vera impresa", così titola l'edizione odierna de La Gazzetta di Parma, che rimarca i fischi dei tifosi al termine del match pareggiato al Bentegodi contro il ChievoVerona, ricordando però i numerosi infortuni a cui ha dovuto far fronte il tecnico crociato Roberto D'Aversa nel corso di tutta la stagione. Il quotidiano poi continua con "La festa già domenica con la Samp?": i crociati infatti potrebbero festeggiare la matematica salvezza già domenica contro la Sampdoria, nel caso in cui l'Empoli non riuscisse a superare la Fiorentina nel match delle 12.30 di domenica.