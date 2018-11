La Gazzetta di Parma titola: "Lizhang vuole riprendersi il club"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta di Parma di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Colpo di scena, Lizhang vuole riprendersi il Parma". Fulmine a ciel sereno in casa gialloblu: la cordata cinese minaccia ricorsi in tribunale. La replica di Nuovo Inizio: "Totalmente legittime le nostre azioni".