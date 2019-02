© foto di Pietro Lazzerini

La Gazzetta di Parma di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta casalinga dei Ducali contro il Napoli per 4-0: "Per i crociati un punto in cinque partite". Gara dominata dagli uomini di Ancelotti, con D'Aversa che si deve interrogare sul trend della propria squadra, con il pari contro la Juve unico punto conquistato nelle ultime settimane.