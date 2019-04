La Gazzetta di Parma verso il Milan: "Mezzogiorno e mezzo di fuoco"

© foto di Pietro Lazzerini

La Gazzetta di Parma di questa mattina apre in prima pagina con la sfida al Milan: "Al Tardini mezzogiorno e mezzo di fuoco". I Ducali proveranno a battere i rossoneri di Gattuso in piena corsa per entrare in Champions League. Occhi puntati su Piatek, pericolo numero uno per la difesa gialloblu.