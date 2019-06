La Gazzetta di Reggio: "Uno stadio tutto esaurito per tifare Azzurri"

© foto di Pietro Lazzerini

La Gazzetta di Reggio di questa mattina apre in prima pagina con la partita di questa sera valida per l'Europeo U21 tra i nostri Azzurrini e il Belgio: "Uno stadio tutto esaurito per tifare gli Azzurri". Necessario vincere per sperare nella semifinale: previsti oltre 20mila spettatori, mobilitata una robusta macchina della sicurezza.