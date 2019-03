La Gazzetta: "Metamorfosi Donnarumma, Romagnoli e Musacchio"

© foto di Tommaso Bonan

"Donnarumma, Romagnoli e Musacchio, metamorfosi Milan". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che analizza in prima pagina il momento positivo dei rossoneri in vista del derby in campionato. Nell'andata - si legge - tutti e tre sbagliarono sul gol di Icardi. Ora sono dei pilastri.