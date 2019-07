La Gazzetta Sportiva sull'Inter: "Muro Roma su Dzeko, Cavani ultima idea"

© foto di Rosa Doro

L'Inter sta continuando a lavorare sul fronte Dzeko ma la trattativa con la Roma non sembra sbloccarsi e allora Marotta ha pronto il piano B: "Conte vuole Dzeko. La Roma farà muro. Cavani l'ultima idea", titola la rosea che spiega che domani ci sarà un incontro con i giallorossi per parlare del bosniaco ma l'esito non è scontato: "Domani l’incontro coi giallorossi, che chiedono 20 milioni. Il Matador ne vale 50: l’Inter ci pensa". L'incontro avverrà in occasione della presentazione dei calendari e potrebbe esserci la possibilità di capire quanto l’Inter è disposta ad aumentare l’offerta iniziale di 12 milioni pur di chiudere l’affare in tempi brevissimi, magari per fare a Conte il regalo per i 50 anni, che compie mercoledì.