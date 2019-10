La Nazione-Firenze: "Ghezzal tripletta, in rampa di lancio"

© foto di Mattia Verdorale

"Ghezzal tripletta, in rampa di lancio". Questo il titolo con cui si apre l'inserto sportivo de La Nazione-Firenze questa mattina in edicola. L'algerino si è messo in mostra nelle amichevoli contro la Pistoiese e il Grassina: "E' la prima alternativa a Montella. Il test col Grassina finito 6-0 sotto gli occhi di Pasqual e Cassano".