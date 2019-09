La Nazione, Caceres: "Sono a Firenze per aiutare i giovani"

© foto di Alessio Del Lungo

La Nazione in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina della sua sezione sportiva anche alla Fiorentina. Nel taglio basso questo il titolo per le parole di Caceres: "Sono a Firenze per aiutare i giovani". Serve la giusta carica per trovare i tre punti contro l'Atalanta che permetterebbero anche di guardare la classifica per i viola un po' più serenamente.