© foto di Giulio Falciai

"Chiesa contro la Juve dopo un estate di silenzi". Questo il titolo in prima pagina, in taglio alto, dell'edizione odierna de La Nazione sulla Fiorentina. Il gioiello viola Federico Chiesa, infatti, domani sfiderà la Juventus, la squadra che lo ha cercato per tutta l'estate senza però riuscire ad assicurarsi il cartellino.