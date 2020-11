La Nazione: "Commisso in pressing su Iachini. Prende quota la candidatura di Prandelli"

La Nazione, stamani in edicola, scrive così della Fiorentina: "Commisso in pressing su Iachini. Prende quota la candidatura di Prandelli". Il presidente sa di essersi intestato la conferma del tecnico e spera di non doversi pentire della sua scelta un'altra volta. I problemi della squadra superano le previsioni più negative, serve intervenire prima che la situazione degeneri, anche perché il rischio è quello di perdere un'altra stagione. Fra le alternative pare ogni giorno più credibile la candidatura di Prandelli: è tutto aperto, la prima risposta arriverà dopodomani da Parma. Iachini non può sbagliare.