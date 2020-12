La Nazione: "Crisi Fiorentina e clima da tutti contro tutti. Terapia di gruppo per salvarsi"

La Nazione scrive del momento decisamente negativo della Fiorentina: "Clima da tutti contro tutti. Terapia di gruppo per salvarsi". Commisso si è confrontato con i dirigenti e non con i giocatori, anche lui da lontano non sa spiegarsi l'involuzione così netta di una squadra alla quale - il denaro non è tutto, ma un poco conta - corrisponde al settimo monte ingaggi della Serie A. Non sono annunciate comunicazioni del patron, almeno non nell'immediato, di sicuro il tycoon pare voler cambiare il suo stile molto free nei rapporti con gli altri, media compresi, non avendo gradito qualcosa (o molto) di quello che ha percepito nelle ultime settimane. Resta il preoccupante fatto che a Firenze c'è un'aria da tutti contro quasi tutti, il clima è proiettato verso le divisioni e certamente ora i giocatori sono al primo posto dopo la mossa del ritiro imposto dalla società. L'obiettivo ora è trovare un senso a tutto questo, anche se come direbbe qualcuno un senso non ce l'ha, e soprattutto una prospettiva.