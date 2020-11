La Nazione: "Crisi viola, patto della rinascita tra Prandelli e la Fiorentina"

vedi letture

La Nazione in edicola questa mattina dedica al suo interno uno spazio alla Fiorentina con il titolo seguente: "Crisi viola, patto della rinascita tra Prandelli e la Fiorentina". Lungo faccia a faccia dopo il tonfo con il Benevento. Il tecnico ha voluto parlare con serenità e fermezza alla squadra per guardarsi negli occhi e reagire insieme. Un'intesa, una sorta di patto anti-crisi per dimostrare che i viola non sono quelli di domenica. Il gruppo ha trovato la rinascita, quella di chi sa di non valere la posizione in classifica dove si trova.