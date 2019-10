La Nazione: "Cuore Sinisa, c'è la sfida più attesa"

"Cuore Sinisa, c'è la sfida più attesa". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de La Nazione a pagina 36 sulla gara in programma oggi tra Juventus e Bologna: "Dalla frase 'popolo e padroni' quando era al Toro alla grande amicizia con Sarri, che andò a studiare a Empoli. Ieri la partenza alle 16.10 da Casteldebole: 350 chilometri in auto, la squadra era in treno. Dopo tre gare in panchina, ieri la notte con i giocatori prima della gara".