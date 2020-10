La Nazione: "Doppio Ibra: il derby è suo. Ora il Milan da solo in vetta"

"Doppio Ibra: il derby è suo. Ora il Milan da solo in vetta". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de La Nazione. La squadra di Pioli si è imposta 2-1 sull'Inter nel derby di Milano giocatosi ieri alle 18 ed è in testa solitaria in classifica a punteggio pieno con 12 punti.