La Nazione e i problemi della Fiorentina: "La cura Pioli"

Daniele Dessena e il Cagliari, lavori in corso per il futuro. Il centrocampista nelle prossime settimane potrebbe prolungare ulteriormente il suo contratto. Buone possibilità che arrivi la fumata bianca. Dessena e il Cagliari vanno avanti insieme...

Ascoli, i convocati di Vivarini per l'Hellas. Quattro gli assenti

Cremonese, Mandorlini: "Perrulli ed Emmers ok. Spero nella fortuna"

Perugia, i convocati di Nesta per la gara contro il Padova

Carpi, i convocati per il Palermo. Poli c'è

Cosenza, i convocati per il Pescara. Torna Di Piazza

Giornale di Sicilia: "Palermo, a Carpi per decollare. Stellone cambia"

Il Centro: "Pillon prova a far ripartire il Pescara"

Corriere dello Sport: "Gravina attendista sulla B. Lotito in Presidenza"

Spezia, Marino sul rinvio col Benevento: "Scelta per tutelare i tifosi"

Cittadella, Venturato: "B importante per noi. Ma vogliamo crescere"

Ad Catania: "B avanti a 19. La Serie C torna tutta in campo"

Padova, a Perugia per ritrovarsi. Quasi due mesi dopo

Serie B, classifica marcatori: tutto invariato in vetta, primo Donnarumma

Crotone, i convocati di Moschella: out Nalini e Benali

La Nazione di Firenze di questa mattina apre le pagine sportive titolando: "La cura Pioli". Confronto tra il tecnico viola e la squadra per trovare nuove certezze. Simeone e Chiesa giocheranno più vicini per incidere enetrambi di più. Anche il ruolo di Milenkovic, centrale prestato alla fascia, continua a fare discutere.

