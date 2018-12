La Nazione e il mercato della Fiorentina: "Caccia a Muriel"

© foto di Ospite

La Nazione di Firenze in edicola questa mattina apre le proprie pagine sportive con il mercato della Fiorentina in vista di gennaio titolando: "Caccia a Muriel". Alla rosa di Pioli manca una punta dopo il flop Simeone e l'ultima idea porta all'attaccante del Siviglia che non si sta trovando bene in Spagna e che potrebbe essere pronto a rientrare in Italia già in inverno.