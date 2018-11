La Nazione e il mercato della Fiorentina: "Gabbiadini sì"

Oggi in TV, stasera l'Italia sfida il Portogallo

Campionati Europei U19, le partite in programma

Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

Juve-Inter, accordo sul prezzo del settore ospiti per i derby d'Italia

Juve, tegola Khedira: possibile distorsione alla caviglia per il tedesco

Milan, 4-0 alla Primavera: doppietta per Andrea Conti

Sampdoria, a parte Defrel. Recupero per Barreto

Frosinone-Perugia, pari senza reti in amichevole

Bologna, test in famiglia con la Primavera. Differenziato per Mattiello

Cagliari, lavoro personalizzato per Farias, Faragò e Klavan

Torino, seduta tecnico-tattica al Filadelfia per gli uomini di Mazzarri

Empoli, Caputo sugli scudi nel test in famiglia. Segna anche Rodriguez

Parma, lesione di primo grado al retto femorale per Gobbi e Di Gaudio

Italia-Portogallo, precedenti a favore degli azzurri: in casa 10 vittorie su 11

Atalanta, Palomino lavora a parte sul campo. Personalizzato per tre

La Nazione di questa mattina apre le proprie pagine sportive con il mercato della Fiorentina: "Gabbiadini sì". L'attaccante del Southampton torna di moda dopo essere già stato cercato nella passata stagione. L'ex Napoli ha voglia di tornare in Italia anche per riconquistare la Nazionale e il club viola potrebbe provare ad approfittarne.

