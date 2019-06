La Nazione e il pressing viola per Bennacer: "Assalto finale"

© foto di Pietro Lazzerini

La Nazione di questa mattina apre le proprie pagine sportive con il mercato della Fiorentina: "Assalto finale". Il riferimento è a Bennacer, centrocampista sempre più vicino ai viola con Veretout che potrebbe essere ceduto entro lunedì a una tra Milan e Roma. Il Napoli alza il prezzo per Inglese mentre c'è attesa per il ritorno in Italia del patron Commisso.