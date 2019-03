© foto di Pietro Lazzerini

La Nazione di questa mattina apre le proprie pagine sportive con la memoria del capitano della Fiorentina: "Tutti per Astori". Il weekend di campionato ricorda il difensore scomparso un anno fa a Udine per un malore nel sonno. Tutta la Serie A si fermerà per rendergli omaggio. Intanto a Bergamo domani saranno 400 i tifosi viola che andranno a sostenere la squadra dopo il pareggio in Coppa Italia.