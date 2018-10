La Nazione e la crisi del gol degli attaccanti viola: "VereTutto"

© foto di Lazzerini

La Nazione di questa mattina apre in prima pagina con la crisi del gol degli attaccanti della Fiorentina e le potenziali soluzioni di Pioli: "VereTutto". Il centrocampista francese Veretout potrebbe essere la chiave per aiutare le punte: il tecnico viola starebbe pensando di riportarlo a giocare da interno abbandonando, per il momento, la strada della regia.