La Nazione e la crisi della Fiorentina: "Vertice d'urgenza"

© foto di Pietro Lazzerini

La Nazione di oggi dedica l'apertura delle pagine sportive alla Fiorentina titolando: "Vertice d'urgenza". I Della Valle oggi parleranno alla squadra e ai dirigenti: è arrivata l'ora delle decisioni.

"Della Valle, summit per rialzare la testa" - Ieri Montella ha parlato faccia a faccia con tutta la squadra. Mai più figuracce. Siamo alla resa dei conti. Non è in bilico la direzione generale di Pantaleo Corvino che però dovrà riscattare le ultime annate negative.