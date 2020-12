La Nazione e la missione di Prandelli: "Recuperare i big per rilanciare la Viola"

La missione di Cesare Prandelli per evitare il baratro nella sua seconda esperienza sulla panchina della Fiorentina, passa dal recupero dei propri big che al momento non stanno rendendo al massimo delle proprie potenzialità. Il tecnico richiama costantemente all'unità e non è un messaggio lanciato a casaccio. Adesso punta con decisione a recuperare Ribery che non salta più l'uomo e che ha bisogno di esplosività per essere decisivo. Anche Callejon sta svolgendo un programma personalizzato per tornare al top nel più breve tempo possibile. La Viola ha bisogno di loro, Prandelli lo sa e per questo sta provando a sfruttare sul proprio ascendente per riportare i top player al centro del gioco. A riportarlo è La Nazione.