La Nazione e le parole del tecnico viola: "Scossa Pioli"

© foto di Pietro Lazzerini

La Nazione di Firenze di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Scossa Pioli". Il tecnico viola, intervenuto ieri a Radio Bruno Toscana ha dichiarato: "C'è spazio per recuperare in campionato. E in Coppa Italia abbiamo il 49% di possibilità di passare il turno. Chiesa? Come Mbappé".