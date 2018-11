La Nazione e lo 0-0 del Dall'Ara tra Bologna e Fiorentina: "Mal di gol"

© foto di Ospite

La Nazione di Firenze di questa mattina apre le proprie pagine sportive con il pareggio della Fiorentina contro il Bologna al Dall'Ara: "Mal di gol". I viola fanno la partita ma falliscono troppe azioni sotto porta, oltre a colpire uno sfortunato palo con Milenkovic. Il tecnico gigliato Pioli però non fa drammi: "Non siamo in crisi".