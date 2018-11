La Nazione: "Ecco il vero Empoli di Iachini: Atalanta sconfitta"

L'edizione empolese de La Nazione dedica ampio spazio alla vittoria azzurra: "Ecco il vero Empoli di Iachini: Atalanta sconfitta in rimonta". Bergamaschi in avanti di due gol, gli azzurri li riacciuffano, poi decide Silvestre al 92'. Grande prova di carattere in una partita che ha un certo punto sembrava essere stregata. Iachini a fine partita esulta con i suoi: "Gara eccezionale ma dobbiamo lavorare ancora tanto".