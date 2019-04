© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'Empoli all'ultima spiaggia: a Bologna conta solo vincere" titola l'edizione empolese de La Nazione: "Un unico risultato a disposizione per Caputo e compagni, alle prese con tanti infortuni. Un ko sarebbe quasi irrimediabile". Dal campo: "Dell'Orco è out e la retroguardia è in emergenza. Rientra Farias".