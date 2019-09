© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Empoli, in attesa di riprendere il campionato, è sceso in campo nel test amichevole contro la Primavera. Un'ottima prova per la compagine toscana, in totale sono arrivati ben nove gol. "Bucchi avrebbe preferito una partita contro un avversario più forte - come si legge sull'edizione odierna de La Nazione - ma in fondo anche la Primavera di Buscè ha saputo rivelarsi un ottimo sparring partner".